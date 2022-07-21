""Спартаку" нужно успокоиться и больше внимания акцентировать на своей игре. Тогда, может быть, и судьи успокоятся и будут судить то, что есть", - сказал Кечинов.
Ранее ЭСК поддержала все 5 спорных решений Безбородова в матче "Спартака" и "Ахмата". Москвичи были недовольны неназначением пенальти в ворота грозненцев и оставлением на поле Шелии после удара ногой Соболева.
Встреча "Ахмата" и "Спартака" в Грозном завершилась вничью (1:1).
Источник: "Чемпионат"
Кечинов - о судействе: "Спартаку" надо успокоиться
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал недовольства "красно-белых" в адрес Безбородова в Грозном.
Фото: "Чемпионат"