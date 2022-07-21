По информации источника, против ухода футболиста выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак, который считает, что Адамов пригодится по ходу длинного сезона и сможет помочь команде.
Защитник Арсен Адамов перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Урала". 22-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2026 года. В составе сине-бело-голубых Адамов провел в общей сложности 6 матчей, из них только 2 игры он начал в стартовом составе и провел полностью.
Завтра, 22 июля, "Зенит" дома примет "Крылья Советов" в рамках 2--го тура Российской Премьер-лиги.
Источник: Metaratings
СМИ: Адамов не покинет "Зенит" летом. Против ухода выступает Семак
Защитник "Зенита" Арсен Адамов не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"