"Никто в "Зените" не считает, что вопрос с чемпионством закрыт. В России есть сильные команды, а эти рассуждения об отсутствии борьбы еще больше нас мотивируют.
Летом у многих команд произошли изменения, футболистам и тренерам надо привыкнуть друг к другу. Но "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Спартак" и "Краснодар" в любом случае постараются навязать нам борьбу. Они хотят быть на вершине, все они претендуют на медали", - сказал Оливейра.
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд. 9 июля "Зенит" стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы на "Газпром Арене" разгромили московский "Спартак" (4:0).
В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Химками" (1:1). Завтра, 22 июля, петербургский клуб на "Газпром Арене" примет "Крылья Советов". Игра 2-го тура РПЛ начнется в 20:00 мск.
Ранее "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком на 3 года.
Источник: Российская газета
Тренер "Зенита" Оливейра рассказал, кто может составить конкуренцию петербуржцам
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра назвал клубы, которые могут навязать борьбу петербуржцам в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"