По информации источника, оно пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге. Сообщается, что после обследования станут известны сроки восстановления 17-летнего футболиста.
Ранее стало известно, что Пиняеву стало плохо во время тренировки "Крыльев Советов", в результате чего его отвезли в клинику Самарского государственного университета. У футболиста был диагностирован пневмоторакс. Возможно, футболисту потребуется операция, а восстановление может занять не менее полугода.
Накануне футболисты "Крыльев" и "Зенита" вышли на очный матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) в специальных футболках, посвященных Пиняеву. Сергей поблагодарил команды за поддержку.
Источник: Матч ТВ
Пиняев поблагодарил игроков "Крыльев Советов" и "Зенита" за поддержку
СМИ: Пиняев на следующей неделе пройдет медицинское обследование в Санкт-Петербурге
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев на следующей неделе пройдет медицинское обследование.
Фото: Матч ТВ