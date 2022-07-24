"Попробовать себя на более высоком уровне? Что значит на более высоком уровне, если "Сочи" занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое – это более высокий уровень? ЦСКА большой клуб по истории? "Спартак" тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает... По каким критериям?" - цитирует Терехова "СЭ".
Днем ранее "Сочи" крупно уступил ЦСКА во втором туре Российской Премьер-лиги – "армейцы" забили три безответных мяча (3:0). После двух туров чемпионата страны столичный коллектив лидирует в турнирной таблице – они записали на свой счет 6 очков. 31 июля подопечные Владимира Федотова на выезде сыграют с "Пари Нижним Новгородом".
Терехов: по каким критериям "Спартак" - топ-клуб? Они десятые места занимают
Защитник "Сочи" Сергей Терехов высказался, хочет ли поиграть за другие российские команды.
Фото: ФК "Сочи"