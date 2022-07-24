"Если Варела действительно сбежал из "Динамо", то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране. Стоит ли применить санкции к Вареле? Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям.
Есть ли замена ему? Да, Сергей Паршивлюк может сыграть на его позиции. За роль правого защитника в "Динамо" я точно не переживаю", - цитирует Граната "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Варела ночью тайно покинул расположение бело-голубых, не сообщив никому из клуба о своем отъезде. Позднее "Динамо" выступило с заявлением, в котором назвало действия уругвайца нарушением контрактных обязательств.
Агент Варелы, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что игрок собирается подписать соглашение с "Фламинго".
В матче "Динамо" с "Торпедо", который состоится сегодня, Варела принимать участия не будет.
Гранат: если Варела действительно сбежал из "Динамо", то это свинство - можно подвергнуть его санкциям
Бывший футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о сложившейся ситуации между клубом и защитником Гильермо Варелой.
Фото: РПЛ