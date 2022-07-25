Глушаков отметил, что не знаком с Заремой. Также он заявил, что ни разу вживую ее не видел.
"Понятное дело, что Зарема - образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.
Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия", - приводит слова Глушакова РБ Спорт.
Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В общей сложности за московский клуб 35-летний футболист провел 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
После "Спартака" Глушаков выступал за "Ахмат". С 2020 года Денис защищает цвета "Химок". Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне за "Химки" Глушаков провел 2 матча (159 минут), результативными действиями не отметился.
Глушаков: Зарема - образованный человек. Она разбирается в футболе
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: соцсети Заремы Салиховой