"От своего стиля ему отказываться не стоит, но нужно аккуратнее и спокойно идти в борьбу. Нужно просто найти баланс, чтобы не потерять настрой, жесткость и харизму. Но в то же время не нужно перегибать палку. Когда я играл, судьи более лояльно относились к борьбе, а сейчас арбитры стараются обезопасить футболистов", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Черников был удален с поля во время матча второго тура Российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". В результате южане уступили красно-белым с разгромным счетом – 1:4. 29 июля подопечные Александра Сторожука в Екатеринбурге сыграют с местным "Уралом", старт встречи запланирован на 18:00 по московскому времени.
Гацкан играл за "Ростов" более 10 лет – с 2008-го по 2019 год.
Гацкан посоветовал Черникову, удалившемуся в матче со "Спартаком", не перегибать палку
Экс-полузащитник "Ростова" Александр Гацкан дал совет футболисту "Краснодара" Александру Черникову.
Фото: РПЛ