"Возвращение пойдет на пользу его имиджу, но готов ли он носиться по полю как раньше? Сможет ли он играть при таких высоких требованиях, ведь руководство "Спартака" заявило, что цель команды — первое место и победа в Кубке России.
Я как футболиста его очень ценю, но это его запоздалое желание. В таком возрасте его уже никто не заберет", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Ранее Глушаков заявил, что успеет вновь сыграть за "Спартак". Российский полузащитник покинул столичный коллектив в летом 2019 года – в составе красно-белых он завоевал титул чемпиона России в сезоне 2016/2017 и стал обладателем национального Суперкубка в 2017 году.
На данный момент футболист играет за подмосковные "Химки". В начавшемся сезоне национального первенства Глушаков принял участие в обоих матчах, но результативными действиями не отметился.
Кавазашвили: возвращение в "Спартак" пойдет на пользу имиджу Глушакова, но в таком возрасте никто его не заберет
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил заявление полузащитника Дениса Глушакова о намерении вернуться в столичный коллектив.
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