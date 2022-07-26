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Кавазашвили: возвращение в "Спартак" пойдет на пользу имиджу Глушакова, но в таком возрасте никто его не заберет

Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил заявление полузащитника Дениса Глушакова о намерении вернуться в столичный коллектив.
Фото: Getty Images
"Возвращение пойдет на пользу его имиджу, но готов ли он носиться по полю как раньше? Сможет ли он играть при таких высоких требованиях, ведь руководство "Спартака" заявило, что цель команды — первое место и победа в Кубке России.

Я как футболиста его очень ценю, но это его запоздалое желание. В таком возрасте его уже никто не заберет", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Ранее Глушаков заявил, что успеет вновь сыграть за "Спартак". Российский полузащитник покинул столичный коллектив в летом 2019 года – в составе красно-белых он завоевал титул чемпиона России в сезоне 2016/2017 и стал обладателем национального Суперкубка в 2017 году.

На данный момент футболист играет за подмосковные "Химки". В начавшемся сезоне национального первенства Глушаков принял участие в обоих матчах, но результативными действиями не отметился.


Кавазашвили Глушаков Спартак
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