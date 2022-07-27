Барриос: то, что я в "Зените" - моя ответная благодарность клубу

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, почему остался в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Контракт Барриоса с "Зенитом" рассчитан до лета 2026 года.

"Зенит" очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге. То, что я, остался - моя ответная благодарность и знак уважения клубу. Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду. Меня в "Зените" абсолютно все устраивает", - цитирует Барриоса Bobsoccer.

Полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за 15 млн евро. В текущем сезоне 28-летний колумбиец провел 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб Вильмар сыграл в 122 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее "Зенит" продлил контракты с Малкомом, Венделом и Клаудиньо.


Барриос Зенит
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