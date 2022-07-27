Ранее СМИ сообщили, что совет директоров упразднили перед появлением у столичного клуба нового стратегического партнера.
"Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер", - приводит слова Брейдо "Матч ТВ".
ЦСКА после двух туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу чемпионата, набрав 6 очков. Армейцы дома обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0). Перед началом сезона столичный клуб возглавил Владимир Федотов.
В воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях сыграет против "Пари НН". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 15:00 мск.
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В ЦСКА сообщили, что совет директоров на сезон-2022/23 не был сформирован
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил информацию, согласно которой совет директоров армейцев не был сформирован.
Фото: ПФК ЦСКА