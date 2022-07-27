"Вообще не знаю, откуда пошла эта информация. Насколько я слышал, он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в "Краснодаре". Мне говорили, что Крыховяк так не поступал. Наоборот — уже будучи в Греции, он спрашивал, какая ситуация в клубе, думал о том, чтобы вернуться", - цитирует Жигулева "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Крыховяк занял жесткую позицию против возможного продолжения выступлений в РПЛ и убеждал остальных легионеров "Краснодара" последовать его примеру.
Польский полузащитник провел вторую часть прошедшего сезона в греческом АЕКе. После этого он вернулся в Россию, но спустя несколько дней заключил новое временное соглашение, на этот раз с "Аль Шабабом" из Саудовской Аравии.
Жигулев: Крыховяк не агитировал никого покинуть "Краснодар". Из Греции спрашивал, какая ситуация в клубе, думал вернуться
Экс-полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев опроверг информацию о том, что Гжегож Крыховяк настраивал одноклубников покинуть клуб
Фото: РПЛ