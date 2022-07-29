Эта игра состоится завтра, 30 июля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
"Это будет матч с большой буквы. Для нас это своего рода класико. "Локомотив" - это команда очень высокого уровня. Мы знаем их сильные качества, но и свои тоже. В итоге победит тот, кто сможет реализовать больше моментов", - сказал Малком.
В предыдущем матче "Зенит" на своем поле разгромил "Крылья Советов" (3:0). Андрей Мостовой в той игре оформил дубль. В 1-м туре РПЛ петербуржцы в гостях сыграли вничью с "Химками" (1:1).
"Локомотив" начал чемпионат с двух ничейных результатов - с "Пари НН" (1:1) и "Ростовом" (2:2).
Источник: Матч ТВ
Ан. Мостовой - о матче с "Локомотивом": московские клубы - всегда сильный раздражитель для "Зенита"
Малком - о матче с "Локомотивом": для нас это своего рода класико
Полузащитник "Зенита" Малком поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"