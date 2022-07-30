"Конечно, много вопросов к Шалимову. И у меня, и у болельщиков. Но он продолжает работать пока. Будем смотреть, сможет ли выправить ситуацию. Да, три поражения подряд, но в прошлом году у нас и больше было. Я вижу, что он работает, он хочет меняться. Пока кредит доверия сохраняется: Шалимов пока продолжит работу, а там будет видно", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Напомним, "Урал" проиграл все три стартовых матча в новом сезоне РПЛ, уступив ЦСКА (0:2), "Оренбургу" (0:3) и "Краснодару" (1:3). Кроме екатеринбуржцев только "Торпедо" пока не набрало очков в нынешнем розыгрыше РПЛ, но москвичи еще не сыграли свой матч в третьем туре.
Игорь Шалимов возглавляет "Урал" с лета прошлого года. Под его руководством екатеринбуржцы заняли 12-е место в прошедшем сезоне. Ранее Шалимов тренировал "Ахмат", "Химки" и "Краснодар".
Иванов: конечно, много вопросов к Шалимову. Но он пока продолжает работать
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что у него есть претензии к работе Игоря Шалимова на посту главного тренера клуба.
Фото: РПЛ