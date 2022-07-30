- "Зенит" разгромил "Локомотив" - если честно, это неудивительно. Это соотношение сил "Зенита" и всех остальных команд. К сожалению, всё это очень печальное зрелище. И печальный результат выступления "Локомотива", - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 5:0. Все голы петербуржцев были забиты в заключительной трети матча, забитые голы записали на свой счет Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев (с пенальти) и Иван Сергеев (дважды). "Железнодорожники" набрали в 3 матчах 2 очка и занимают 12 место, "Зенит" с 7 очками вышел в промежуточные лидеры таблицы чемпионата.
Нигматуллин: разгром "Локомотива" - печальное зрелище. Это соотношение сил "Зенита" и всех остальных команд
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал разгромное поражение "железнодорожников" от "Зенита" в матче 3 тура РПЛ (0:5).
Фото: РИА Новости