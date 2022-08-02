"Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был "Сочи". Но в настоящее время конкретного интереса со стороны "Сочи" нет", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что с видеоматериалами игры Кахвича знакомится "Сочи" - сообщалось, что южане заинтересованы в боснийском нападающем, но окончательного решения пока не приняли. В июле Кахвич на правах аренды перешел из "Црвены Звезды" в "Графичар".
Агент 18-летнего Кахвича: мы предлагали услуги Александара российским клубам, в том числе "Сочи"
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы форварда "Црвены Звезды" Александара Кахвича, высказался о слухах относительно интереса к игроку со стороны "Сочи".
Фото: ФК "Црвена Звезда"