"Готов ли Хорхе стать лидером ЦСКА? Он готов показать свои качества и весь свой отличный стиль игры с хорошими цифрами в передачах и голах. В первых трех играх он уже начал это показывать", — цитирует агента "СЭ".
Карраскаль сыграл в трех матчах действующего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 2 гола и результативную передачу.
ЦСКА набрал 7 очков в трех турах национального первенства и вышел на третье место в турнирной таблице.
Агент ответил на вопрос, готов ли Карраскаль взять на себя роль лидера ЦСКА
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, оценил готовность своего клиента к роли лидера команды.
Фото: ПФК ЦСКА