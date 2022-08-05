"Перед матчем с "Факелом" Карраскаль находится в хорошей форме. Он настроен помочь ЦСКА одержать победу. Хорхе также сосредоточен на том, чтобы в этом сезоне добавить своей команде еще больше результативных передач и голов", - цитирует агента "СЭ".
ЦСКА сегодня на своем поле сыграет с "Факелом" в четвертом туре Российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени. После трех туров подопечные Владимира Федотова имеют в активе 7 очков и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы.
Агент: Карраскаль в этом сезоне добавит ЦСКА результативных передач и голов
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о настрое игрока перед матчем против "Факела".
Фото: ПФК ЦСКА