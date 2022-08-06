"Бикфалви в запасе? Это тренерское решение. Будущее Шалимова зависит от сегодняшнего матча? Нет. Как оно может от одного матча зависеть?" - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что решение о будущем в "Урале" наставника команды Игоря Шалимова будет принято на основании результата игры со "Спартаком". Уральцы не набрали ни одного очка в первых трех турах Российской Премьер-лиги.
Г. Иванов: как будущее Шалимова от матча со "Спартаком" может зависеть?
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об отсутствии Эрика Бикфалви в стартовом составе и рассказал, повлияет ли исход матча против "Спартака" на будущее Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Урал"