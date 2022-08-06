"Были ли предложения из РПЛ? Да, мне звонили из двух клубов. Но я не хочу бегать из команды в команду. Для меня важно хорошо сделать свою работу в "Сабахе", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Мусаев являлся главным тренером «Краснодара» до апреля 2021 года. Южане объявили об отставке российского специалиста после разгромного поражения от "Ахмата" в 24-м туре РПЛ.
Сейчас Мусаев является главным тренером "Сабаха", который играет в чемпионате Азербайджана.
Мусаев: после отставки из "Краснодара" мне звонили из двух клубов РПЛ
Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, мог ли после ухода из команды возглавить другой клуб РПЛ.
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