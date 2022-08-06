- Сможет ли ЦСКА в этом сезоне с таким составом побороться за чемпионство? Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с "Зенитом", у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне, - передает слова Фукса ТАСС.
В матче 4 тура Российской премьер-лиги ЦСКА победил на своем поле воронежский "Факел" со счетом 4:1, голами в составе "армейцев" отметились Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль. По итогам тура красно-синие оторвались на 2 очка от "Зенита", который сыграл выездную вничью с "Ахматом" (0:0), и занимают первую строчку в турнирной таблице с 10 очками. В 5 туре РПЛ сине-бело-голубые и красно-синие встретятся между собой на петербургской "Газпром Арене".
Фукс: ЦСКА сможет побороться с "Зенитом" за чемпионство
Защитник ЦСКА Бруно Фукс ответил на вопрос о перспективах команды в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА