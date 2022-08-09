"Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в "Химки". Прям цирк какой-то. Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран — хороший тренер", - цитирует Смородскую "СЭ".
Напомним, вчера стало известно, что Сергей Юран покидает пост главного тренера "Химок". После 4-х туров подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее руководство "Химок" называло целью команды на сезон место в топ-10.
Сергей Юран возглавлял "Химки" с февраля этого года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и 6 раз уступила.
Смородская: никогда не верила в Юрана и его тренерские способности
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала тренерскую отставку Сергея Юрана из "Химок".
Фото: ФК "Локомотив"