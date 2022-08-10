"Дзагоев мог перейти в "Урал"? Никаких переговоров мы ни с кем не вели", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Урал" мог подписать Дзагоева, который этим летом покинул ЦСКА после истечения контракта. Сообщалось, что стороны не сошлись в финансовых условиях соглашения.
"Урал" замыкает таблицу Российской Премьер-лиги – после четырех туров "шмели" не набрали очков.
Президент "Урала" Иванов ответил на вопрос о предложении контракта Дзагоеву
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию, что клуб предлагал контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.
Фото: "Спорт-Экспресс"