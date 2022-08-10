"В первой игре у "Зенита" было большое преимущество… Но пропала мотивация, настроение изменилось и потом было тяжело собраться, когда Мирзов и Ломовицкий, индивидуально сильные игроки, поймали свою волну. А с "Ахматом" был типичный матч, когда "Зенит" владел мячом и территорией. Скорее всего, во втором тайме хозяевам было бы намного тяжелее под давлением, "Зенит" мог додавить, но свою роль сыграло удаление", - цитирует Аршавина Sport24.
"Зенит" дважды потерял очки на старте действующего сезона Российской Премьер-лиги. В первом туре подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Химками" (1:1), в четвертом туре не смогли переиграть "Ахмат" (0:0). Команда из Санкт-Петербурга набрала 8 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата страны.
13 августа "Зенит" на своем поле примет московский ЦСКА в рамках пятого тура национального первенства. Встреча начнется в 17:00 по столичному времени. "Армейцы" лидируют в чемпионате после четырех туров.
Аршавин назвал причины неудач "Зенита" в гостевых матчах этого сезона
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о причинах отсутствия побед питерцев в играх на выезде в новом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"