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Талалаев – об адаптации Агаларова в "Ахмате": Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев оценил процесс адаптации форварда команды Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял. В "Крыльях Советов" он участвовал во всех розыгрышах команды, в контрпрессинге, в загоне футболистов соперника в определённые зоны, прибавил в мышечной массе килограмма четыре с половиной, стал таким "бычком"… Агаларов только на пути к этому.

Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь", - цитирует тренера Metaratings.

Агаларов подписал контракт с "Ахматом" этим летом – он перешел из "Уфы". Футболист стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги – он записал на свой счет 19 голов в 29 матчах.

В новом сезоне Агаларов принял участие в 4 играх Российской Премьер-лиги, в которых забил один гол.

"Уфа" по итогам чемпионата не смогла сохранить место в элитном дивизионе – в стыковых матчах башкирский коллектив оказался слабее "Оренбурга".


Ахмат Талалаев Агаларов
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