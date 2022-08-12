"Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял. В "Крыльях Советов" он участвовал во всех розыгрышах команды, в контрпрессинге, в загоне футболистов соперника в определённые зоны, прибавил в мышечной массе килограмма четыре с половиной, стал таким "бычком"… Агаларов только на пути к этому.
Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь", - цитирует тренера Metaratings.
Агаларов подписал контракт с "Ахматом" этим летом – он перешел из "Уфы". Футболист стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги – он записал на свой счет 19 голов в 29 матчах.
В новом сезоне Агаларов принял участие в 4 играх Российской Премьер-лиги, в которых забил один гол.
"Уфа" по итогам чемпионата не смогла сохранить место в элитном дивизионе – в стыковых матчах башкирский коллектив оказался слабее "Оренбурга".
Талалаев – об адаптации Агаларова в "Ахмате": Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев оценил процесс адаптации форварда команды Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"