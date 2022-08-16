По сведениям источника, руководство нижегородского коллектива предложило 33-летнему игроку контракт с годовым окладом в 1,5 млн евро. Сообщается, что футболист отказался от предложения, так как предпочтительным местом продолжения карьеры считает Европу.
После окончания предыдущего сезона у Дзюбы истек срок действия контракта с "Зенитом", за который футболист выступал с 2015 года. В СМИ сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Позднее появилась информация об интересе турецкого клуба "Адана Демиспор". В турецком коллективе появившиеся слухи подтвердили.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Пари НН" предлагал Дзюбе контракт с окладом 1,5 млн евро в год
Фото: ФК "Зенит"