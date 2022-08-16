"Может ли "Спартак" летом подписать новых иностранцев? Да. Над этим сейчас работаем. Я ничего раскрывать не буду. Могу сказать, что мы вплотную работаем над теми кандидатами, которые могут усилить заявленные тренером позиции", - приводит слова Мележикова "РБ Спорт".
Напомним, Спартак" в воскресенье, 14 августа разгромил на своём поле "Сочи" (3:0). Забитыми голами в составе красно-белых отметились Квинси Промес (дубль) и Антон Зиньковский.
Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля подняться на единоличное первое место по итогам 5 туров РПЛ. "Спартак" на два очка опережает "Зенит" и "Ростов". В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с принципиальным соперником - "Динамо".
Мележиков: работаем над трансферами новых иностранцев в "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что клуб занимается поиском усиления под текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"