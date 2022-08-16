"Предложения есть, но пока непонятно, как разойдемся с Тулой и сейчас что-то обсуждать бессмысленно. Марков сейчас вне команды? Да, вне команды. Возвращение в Тулу просто невозможно", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
Евгений Марков с лета прошлого года выступает за тульский "Арсенал". В прошедшем сезоне воспитанник "Зенита" сыграл 28 матчей за клуб, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с туляками рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 600 тысяч евро.
После вылета команды в Первую лигу Марков ни разу не выходил на поле. Ранее агент футболиста сообщал, что клуб предлагает форварду понижение в заработной плате в три раза.
Агент Маркова: возвращение в Тулу просто невозможно
Агент Андрей Талаев прокомментировал ситуацию вокруг его клиента форварда Евгения Маркова.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула