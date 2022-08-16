Форвард "Химок" Адеми перебрался в аренду в немецкий "Зандхаузен"

Нападающий "Химок" Кемаль Адеми продолжит карьеру во второй немецкой Бундеслиге.

Фото: ФК "Зандхаузен"

"Зандхаузен" объявил о подписании Адеми на своем официальном сайте.



Кемаль Адеми выступает за "Химки" с лета прошлого года, когда перебрался из турецкого "Фенербахче". Во второй части сезона нападающий на правах аренды играл за немецкий "Падерборн". До ухода Адеми успел провести 13 матчей за "Химки", в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.



Контракт Адеми с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.