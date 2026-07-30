Чанов: переход Бориско в ЦСКА — проверка Торопа на крепость характера

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"В каждой команде должно быть три вратаря, это все знают. Мы сейчас видим это и у ЦСКА — Акинфеев, Тороп, Бориско. Максим зарекомендовал себя с хорошей стороны в прошлом сезоне, для него это переход на повышение в более серьезный клуб. Трудно сказать, в качестве какого вратаря он приходит, основного или нет. Это будет решение тренерского штаба", — заявил Чанов.

"Мне бы этого не хотелось. Там посмотрим. Это проверка для Торопа на крепость характера. Он всегда был уверенным и спокойным, надеюсь, он воспримет это с уверенностью. Но я не знаю, как думает тренерский штаб", — добавил Чанов.