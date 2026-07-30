Мутная схема в РПЛ: «Нижний» выкупил Латышонка у «Зенита» и сразу отдал его «Балтике». В чем смысл?

Насчет «Балтики» вопросов нет. После ухода Бориско в ЦСКА калининградскому клубу требовался новый вратарь, а Евгения там хорошо знают. Именно в «Балтике» он провел мощный сезон, после которого получил приглашение в Петербург два года назад.
Сам Латышонок тоже в плюсе. Он проиграл конкуренцию Адамову в минувшем чемпионате и не хотел сидеть на лавке. По информации инсайдера Карпова, он даже согласился на двукратное снижение зарплаты: вот настолько Евгений хотел вернуть себе игровую практику.
В чем выгода «Нижнего Новгорода», понять намного сложнее. Но объяснение появилось и здесь.
Телеграм-канал «Мутко против» объяснил эту сделку связями игрока. Латышонок является клиентом агента Павла Андреева, который сотрудничает с инвестором «НН» Алексеем Репиком. Нижегородцы якобы сыграли на перспективу. Выкупили Латышонка всего за 100 млн рублей, отправили его на год в «Балтику» (зп киперу платить будет Калининград) с планами вернуть его в будущем.
Как раз под потенциальное возвращение «НН» в РПЛ.
Вроде как все в плюсе: «Балтика» получает замену Бориско, Латышонок остается в РПЛ и играет, а «Нижнему» достаются права на игрока за относительно скромную сумму. Но вопросики все же остаются: схема не кажется столь очевидной и навевает конкретные подозрения на подводные связи между участниками процесса.
Ранее сообщалось, что аналогичным методом избавиться от «Спартака» намерен Данил Пруцев. При Карседо дела у хава идут не очень, а у «Локо» нет денег, чтобы дернуть его к себе напрямую.
А как кажется вам: все ли здесь ок или к транзиту через «НН» возникают вопросы?
Клим Хлеборобов, Rusfootball.info