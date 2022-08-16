Отметим, что это был первый матч "Амкала" на профессиональном уровне.
"Мы сотворили историю. Я уверен в этом на все сто. Но хочу верить, что "Амкал" не закончит на следующей стадии и пройдет еще выше. Я думаю, скорее всего, выиграем Кубок России", - сказал Маменко.
Счет в матче на 23-й минуте отрыл игрок "Зоркого" Сергей Поповицкий. На 58-й минуте встречи в составе "Амкала" отличился экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин. Его гол позволил медийной команде сравнять счет в этой встрече. 90 минут встречи завершились со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался "Амкал" (8:7)
В 1/128 финала "Амкал" сыграет с "Тверью". Матч пройдет 31 августа и будет домашним для тверского клуба.
Источник: РИА Новости
"Мы выиграем Кубок России". Вратарь "Амкала" - о победе в 1/256 финала над "Зорким"
Вратарь медийного клуба "Амкал" Александр Маменко поделился эмоциями после победы над "Зорким" в матче 1/256 финала Кубка России (1:1, 8:7 - по пенальти).
Фото: телеграм-канал Кубка России