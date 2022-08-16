Напомним, сегодня "Амкал" в 1/256 финала обыграл в серии пенальти клуб Второй лиги "Зоркий" (1:1, 8:7 - по пенальти). В 1/128 финала медийный клуб встретится с еще одной командой Второй лиги - "Тверью".
"Тверь" - хорошая команда. Посмотрим, разберем. Если мы будем продолжать также играть и удача будет на нашей стороне, то как можно дальше зайдем.
Я играл за "Зенит"? Хотелось бы в финале Кубка с ним встретиться", - цитирует Зубко Чемпионат.
Зубко выступал за "Зенит" с 1995 по 1996 год. В 49 матчах он забил 11 голов.
Матч с "Тверью" "Амкал" проведет в гостях 31 августа. Медийный клуб идет по Пути регионов. "Зенит" будет выступать в Пути РПЛ Кубка России. Завтра, 17 августа, состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ. Начало - в 20:30 мск.
Главный тренер "Амкала": хотелось бы сыграть в финале Кубка России с "Зенитом"
Главный тренер "Амкала" Денис Зубко высказался о следующем сопернике медийной команды в Кубке России.
Фото: телеграм-канал Кубка России