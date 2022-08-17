"Ясно, что Кириллу надо адаптироваться… Совсем другие требования, другая команда… Никто не ждал, что он придет и сразу начнет играть в стартовом составе. Так что все планово. Ближе ко второй части, надеюсь, станет уже одним из лидеров команды", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кирилл Кравцов подписал контракт с "Сочи" этим летом – до этого права на 20-летнего хавбека принадлежали "Зениту". Сделка между питерцами и южанами включает право приоритетного выкупа футболиста для сине-бело-голубых. В составе "Сочи" Кравцов вышел на поле в двух матчах Российской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.
Агент Кравцова рассказал, когда игрок может стать одним из лидеров "Сочи"
Агент полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова Андрей Талаев высказался о процессе адаптации игрока к команде.
Фото: ФК "Зенит"