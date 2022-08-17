"Торпедо" нужно усиление? Безусловно. Трансферная кампания пока не завершена. Она закончится 8 сентября. И 9 я отвечу на все вопросы. Теряем очки? Пока не набираем очки. Но будем набирать. Обязательно!" - цитирует функционера "СЭ".
"Торпедо" по итогам минувшего сезона стало чемпионом Первой лиги и получило прямую путевку в Российскую Премьер-лигу. После пяти туров начавшегося розыгрыша москвичи расположились в зоне прямого вылета из элитного дивизиона – подопечные Александра Бородюка смогли набрать лишь 1 балл, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1).
Д. Маслов: трансферная кампания "Торпедо" не завершена
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о трансферной политике клуба.
Фото: РПЛ