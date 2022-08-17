Напомним, Виктор Мозес был заменен на 33-й минуте матча "Спартака" против "Урала" (2:0) в 4-м туре РПЛ. Нигериец без контакта с соперником упал на газон и не смог продолжить игру. После матча стало известно, что ему диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Восстановление полузащитника займет около полугода.
"Большая и значимая ли потеря для "Спартака"? Для нас потеря любого игрока значима по большому счету. Витя был и остается незаменимым игроком в команде", - цитирует Мележикова ТАСС.
Полузащитник Виктор Мозес в текущем сезоне провел 4 матча в РПЛ за "Спартак", на счету 31-летнего нигерийца 2 забитых мяча.
Мележиков - о Мозесе: Витя был и остается незаменимым игроком в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался по поводу травмы полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"