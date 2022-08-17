Ранее СМИ сообщили, что "автозаводцев" покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Александр Кержаков в прошлом сезоне был главным тренером "Нижнего Новгорода". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 33 очка. Он покинул клуб в июне - с тренером не стали продлевать контракт.
"Интересно было бы поработать в "Торпедо"? Считаю не совсем корректно отвечать на этот вопрос. У "Торпедо" сейчас есть свой главный тренер.
Я не гарант успеха, как и любой другой тренер. В тех командах, где я работал, были свои принципы и своя философия для достижения своих результатов и целей. Получится или нет, об этом можно судить, только находясь внутри", - цитирует Кержакова Матч ТВ.
Напомним, "Торпедо" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В пяти стартовых турах "автозаводцы" не одержали ни одной победы, 1 раз сыграв вничью. Столичный клуб занимает предпоследнее, 15-е, место, в таблице чемпионата России.
Кержаков отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Торпедо"
Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков отреагировал на слухи, что он может в ближайшее время занять аналогичную должность в "Торпедо".
Фото: РПЛ