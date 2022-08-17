"Амкал" обыграл в 1/256 финала Кубка красногорский "Зоркий" из Второй лиги в серии пенальти (1:1, 8:7 - по пенальти).
"Честно, до сих пор не понимаю, что происходит. Команда блогеров обыгрывает профессиональную команду в Кубке России. Пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись, и никто бы даже не задавал таких вопросов. Но сегодня такие реалии, что вчера это произошло и команда прошла в следующий раунд", - цитирует Джикию Матч ТВ.
Сегодня еще одна медийная команда сыграет в рамках Кубка России - 2DROTS встретится с "Чертаново".
"Амкал" на стадии 1/128 финала Кубка России проведет матч с "Тверью" в гостях. Эта встреча состоится 31 августа.
17 августа состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московский "Спартак" при жеребьевке будет находится в третьей корзине. Матчи первого тура состоятся 30-31 августа.
"Спартак" лидирует в таблице РПЛ, набрав в 5 матчах 13 очков.
"До сих пор не понимаю, что происходит". Джикия - о проходе "Амкалом" "Зоркого" в Кубке России
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу медийного клуба "Амкал" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"