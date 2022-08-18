"Зенит" на своем поле переиграл ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Густаво Мантуан появился на поле на 76-й минуте при счете 1:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника за петербуржцев. Менее чем через 10 минут бразилец пробил точно в нижний угол ворот ударом из-за штрафной и принес сине-бело-голубым победу.
"Мой дебют за "Зенит" - восхитительный, потрясающий момент! Но сейчас, когда эмоции улеглись, а матч стал историей, все мои мысли сосредоточены на воскресном поединке, в котором нам очень нужна победа. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы ее добиться", - цитирует Мантуана Bobsoccer.
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье на правах аренды из "Коринтианса". Он, как голкипер Иван Куарезма, стал частью сделки по обратной аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
Мантуан: мой дебют за "Зенит" - восхитительный, потрясающий момент!
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан поделился эмоциями от дебюта за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"