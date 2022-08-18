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Новичок "Зенита" Мантуан оценил уровень чемпионата России

Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан высказался об уровне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье на правах аренды из "Коринтианса". Он, как голкипер Иван Куарезма, стал частью сделки по обратной аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.

"Я думаю, это сложный турнир, в котором команды любят играть в силовой футбол. По первым впечатлениям уровень высок: все команды ведут серьезную борьбу, обыграть любого соперника очень сложно", - сказал Мантуан.

"Зенит" в минувшие выходные на своем поле переиграл ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Густаво Мантуан появился на поле на 76-й минуте при счете 1:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника за петербуржцев. Менее чем через 10 минут бразилец пробил точно в нижний угол ворот ударом из-за штрафной и принес сине-бело-голубым победу.

Источник: Bobsoccer


Мантуан Зенит
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