"Первый гол пропустили после прострела, мяч там как-то они затолкали. А второй гол — курьезный немного. Покатился мяч в штангу, Малком его добил. Показалось, там нарушение было со стороны бразильца. Удар даже слышен был по ноге Кожемякина. Мы видели — у него синяк здоровый. Наверное, судьи там смотрели", - цитирует голкипера "РБ Спорт".
"Зенит" одержал победу над "Торпедо" в Санкт-Петербурге – 2:0. Оба гола подопечные Сергея Семака забили на последних минутах основного времени встречи – сначала отличился форвард Иван Сергеев, чуть позднее мяч забил бразильский полузащитник Малком. Питерцы набрали 3 очка, благодаря чему обошли "Спартак" с ЦСКА и поднялись на первое место в таблице Российской Премьер-лиги.
28 августа "Зенит" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".
Вратарь "Торпедо" Бабурин – о голе Малкома: показалось, нарушение было – на ноге Кожемякина здоровый синяк
Фото: ФК "Ростов"