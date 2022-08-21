"Первые 30 минут матча ЦСКА показывал хорошую игру, контролировал мяч. Мы забили три, но потом потеряли контроль, дали "Ахмату" забить на последних минутах, а потом во втором тайме… Какие-то моменты надо улучшать, но мы на правильном пути", - цитирует парагвайца "Чемпионат".
Медина стал автором одного из голов ЦСКА в ворота "Ахмата", а также записал на свой счет результативную передачу. Красно-синие одержали на своем поле победу со счетом 4:2.
ЦСКА вышел на третье место в таблице чемпионата России – при равенстве очков со "Спартаком" у "армейцев" хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Медина – о победе ЦСКА: мы потеряли контроль и дали "Ахмату" забить 2 мяча
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина подвел итоги победного матча с "Ахматом".
Фото: РПЛ