"Мне кажется, что слишком рано думать об этом… Мы должны показывать свой характер, идти шаг за шагом. И тогда мечта о чемпионстве осуществится. Но сейчас нам нужно продолжать работать. Мы поговорим об этом во второй части сезона, сейчас слишком рано. Нам нужно сохранить наш уровень игры", - цитирует сербского хавбека "СЭ".
ЦСКА днем ранее в домашнем матче переиграл "Ахмат" со счетом 4:2. Москвичи набрали 13 очков и вышли на третье место в таблице Российской Премьер-лиги.
28 августа подопечным Владимира Федотова предстоит в гостях сыграть против "Ростова", который располагается на пятой строчке чемпионата и имеет в активе 12 баллов. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
Зделар рассказал, что нужно делать ЦСКА, чтобы завоевать чемпионство в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мыслями о вероятности победы "армейцев" в РПЛ.
Скриншот эфира телеканала "Матч Премьер"