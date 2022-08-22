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"Меня Леонид Арнольдович обманул". Газизов прокомментировал уход Федуна из "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход из столичного клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Уфа"
"Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит. Продолжу ли отстаивать права в суде? Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу", — цитирует функционера "Спорт день за днём".

Ранее стало известно, что в ближайшее время пройдет слушание по иску "Спартака" к Газизову на 88 млн рублей. Сам функционер попытки клуба назвал бесперспективными.

Газизов работал генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

Сегодня стало известно, что компания "Лукойл" приобрела 100% акций столичного коллектива. Позднее предприятие объявило, что Федун также покинул пост президента красно-белых.


Газизов Спартак Федун
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