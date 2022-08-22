"Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит. Продолжу ли отстаивать права в суде? Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу", — цитирует функционера "Спорт день за днём".
Ранее стало известно, что в ближайшее время пройдет слушание по иску "Спартака" к Газизову на 88 млн рублей. Сам функционер попытки клуба назвал бесперспективными.
Газизов работал генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.
Сегодня стало известно, что компания "Лукойл" приобрела 100% акций столичного коллектива. Позднее предприятие объявило, что Федун также покинул пост президента красно-белых.
"Меня Леонид Арнольдович обманул". Газизов прокомментировал уход Федуна из "Спартака"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход из столичного клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Уфа"