По данным источника, довыборы кандидата на место Федуна пройдут на ближайшей конференции – это связано с тем, что функционер больше не может состоять в исполкоме.
Сегодня "Лукойл" объявил, что стал обладателем 100 % акций московского "Спартака". Ранее клубом владел Леонид Федун. Функционер также покинул пост президента столичного клуба.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Леонид Федун покинет исполком РФС
Леонид Федун, который ранее ушел с должности президента "Спартака", может покинуть исполком Российского футбольного союза (РФС).
Фото: ФК "Спартак"