– Где уровень чемпионата выше – в России или Сербии? Я считаю, что в РПЛ играть сложнее, тут требуется больше физической подготовки. Если говорить в общем, то чемпионат России лучше, чем сербский. Здесь любая команда может поплатиться, если потеряет концентрацию. Так что уровень чемпионата России выше, – цитирует Гайича "РБ Спорт".
Сербский защитник перешёл в ЦСКА из "Црвены Звезды" в июне 2022 года. В прошедшем сезоне игрок, выступающий на правом фланге, провел 24 матча за сербский клуб, в которых забил один гол и отдал восемь голевых передач. В шести стартовых играх за ЦСКА у Гайича ноль голов и одна результативная передача. "Армейцы" идут на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги, выше только "Спартак" и "Зенит".
Гайич: чемпионат России лучше, чем сербский
Защитник ЦСКА Милан Гайич, прежде выступавший за "Црвену Звезду", высказался о разнице сербского и российского чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА