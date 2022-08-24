"Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Только разговаривали. Тогда агент сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента мы больше не общались. Даже этим летом", - цитирует Баки "СЭ".
Артем Дзюба стал игроком "Адана Демирспор" в августе этого года. В дебютном матче за команду россиянин сыграл как раз против "Фенербахче", но его команда уступила (2:4). Сам Дзюба в первом матче отметился дебютным голом за новый клуб.
Ранее Дзюба выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Томь".
В "Фенербахче" заявили, что разговаривали с агентом Дзюбы зимой, но Артем хотел остаться в России
Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки заявил, что форвард "Адана Демирспор" Артем Дзюба мог еще в зимнее трансферное окно оказаться в Турции.
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