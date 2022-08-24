Как сообщает источник, "Андерлехт" сейчас ведет переговоры с "Рубином" о трансфере датского полузащитника. Отмечается, что Абильдгор не стал приостанавливать контракт с казанцами, несмотря на желание уйти, чтобы клуб имел возможность продать его.
Оливер Абильдгор выступает за "Рубин" с лета 2020 года. После вылета команды в Первую лигу он ни разу не появлялся на поле. Всего на его счету 62 матча за "Рубин", в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оливера в 7 млн евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Андерлехт" готов купить Абильдгора. Датчанин не приостановил контракт с "Рубином", чтобы клуб мог его продать
Полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор может перебраться в "Андерлехт".
Фото: ФК "Рубин"