Дзюба в мае покинул "Зенит", у форварда закончился контракт с петербуржцами, соглашение не было продлено.
"Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется.
Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается", - цитирует Семака Sport24.
На прошлой неделе стало известно, что нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Соглашение с россиянином рассчитано на 1 сезон с возможностью продления еще на сезон. 22 августа в свой день рождения Артем дебютировал за "Демирспор". Дзюба вышел в стартовом составе в матче 3-го тура турецкой Суперлиги с "Фенербахче". Артем забил гол во втором тайме и был заменен в конце встречи. "Адана Демирспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4.
Семак: Дзюба прекрасно понимал, что будет, если он останется в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что минувшей зимой беседовал с нападающим Артемом Дзюбой о его роли в петербургской команде.
Фото: Sport24