- Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Конечно, готовы. Футбол для того и существует, чтобы побеждать. И у нас в команде все максималисты. Неважно, кто у тебя соперник - "Зенит" или "Динамо". Всегда хочется выигрывать, - цитируют Чернова "Известия".
Московский "Спартак" по итогам шести стартовых туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги находится на второй строчке турнирной таблицы с 13 набранными очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 очко. В нынешнем сезоне красно-белые потерпели два поражения - в чемпионате от московского "Динамо" (0:1) в рамках 6 тура РПЛ и в Суперкубке России от петербургского "Зенита" (0:4). В XXI веке "Спартак" становился чемпионом страны дважды - в 2001 году и в сезоне-2016/2017.
Никита Чернов: конечно, "Спартак" готов к борьбе за чемпионство. У нас в команде все максималисты
Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов ответил на вопрос о готовности своей команды к борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"